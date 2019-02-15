شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أساطير أفريقيا لحضور قرعة الأمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع ظهر اليوم، السبت، هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر، خلال شهر يونيو المقبل، بكافة رؤساء اللجان الذين تم اختيارهم للبطولة، وهم الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، واللواء يحيى عبدالرحمن، رئيس لجنة تطوير الاستادات، واللواء شريف فايز، رئيس لجنة النظم والمعلومات، واللواء حسام ناجى، رئيس لجنة الأمن، ومهندس شريف سالم للجنة الإقامة وعبدالمنعم الصاوى للجنة المتطوعين ومحمد كامل للجنة التسويق وياسر فتحى للجنة القانونية وكامل أبوعلى للجنة الأنشطة السياحية وطارق كمال للجنة المراسم وتامر غنام للجنة المالية وأحمد عبدالله للجنة التدريب والمباريات وأسامة إسماعيل للجنة الإعلامية وأحمد الشيخ للجنة الاتصال الحكومى، فضلا عن محمد فضل، المدير التنفيذى للبطولة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة المنظمة للبطولة بالكاف.

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وينتظر أن يناقش «أبوريدة» كافة الاستعدادات لحفل قرعة بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامته فى منطقة أبوالهول بالأهرامات يوم 12 ابريل المقبل بحضور 24 دولة من المنتخبات المشاركة بالكان، فضلا عن دعوة كافة أساطير أفريقيا لحضور مراسم القرعة على رأسهم النجم العالمى جورج وايا، رئيس جمهورية ليبيريا، وأفضل لاعب فى العالم عام 95 والغانى عبيدى بيليه والكاميرونى روجيه ميلا والنيجيرى رشيدى ياكينى وأوكوشا ونجوم شمال أفريقيا بينهم محمد التيمومى وبادو الزاكى وعزيز بودربالة نجوم الكرة المغربية وشكرى الواعر وزبير بية نجما الكرة التونسية والحاج ضيوف نجم الكرة السنغالية، بالإضافة إلى حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، وأحمد حسام ميدو، المدير الفنى الحالى للوحدة السعودى والحارس الدولى عصام الحضرى بصفته أحد أساطير الكرة العالمية وأكبر اللاعبين سنا المشاركين فى المونديال عبر تاريخه.

كان جانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، قد أعطى تعليمات فور توليه المسؤولية إلى كافة الاتحادات القارية بضرورة الاستعانة بكافة الأساطير فى كل قارة على حدة خلال المراسم الرسمية والدولية لإبراز دورهم الإيجابى وتأثير الكرة فى الشعوب وأن كرة القدم هدفها الأساسى إسعاد ولم شمل الشعوب ونبذ التعصب فى كافة ملاعب العالم، وهو الأمر الذى يسعى خلاله هانى أبوريدة للتركيز عليه بالتنسيق مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، على اعتبار أن البطولة إحدى بطولات الكاف وتقام على أرض الكنانة ويجب إظهارها بشكل يليق باسم مصر.

ويبحث «أبوريدة» خلال جلسة اليوم تطوير الاستادات التى تستضيف البطولة بداية من زيادة الإضاءة لتتناسب مع شروط بث المباريات المحددة من جانب «فيفا»، فضلا عن تطوير أرضية الملاعب وغرف الملابس وتوسيع المقصورة الرئيسية التى تشهد حضور كبار الزوار والمسؤولين عن المنتخبات الأفريقية فى البطولة، ويلقى استاد القاهرة اهتماما كبيرا خلال تطوير الملاعب بتغيير كافة المقاعد المخصصة به، باعتبار أنه سيشهد حفل افتتاح وختام البطولة، وينتظر أن يتم تجهيز غرفة تحكم لتطبيق تقنية الـ«VAR» بداية من دور الـ8 بالبطولة فى حالة صدور قرار رسمى من جانب الكاف.