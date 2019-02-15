روما يسعى لنفس حيلة يوفنتوس وإنتر ميلان

قام نادي روما بإرسال خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس، يتضمن استفسارًا يخص قانون اللعب المالي النظيف.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أن روما استفسر عن حقيقة قيام يوفنتوس وإنتر ميلان ببيع لاعبين شباب بمقابل أعلى من قيمتهم، من أجل صنع توازن بين الأرباح والخسائر، لتفادي التعرض لعقوبات من اليويفا".

وكان روما اضطر في السنوات الأخيرة إلى بيع أكثر من لاعب مهم، لمعادلة الميزانية الخاصة بالنادي، وبالتالي تجنب التعرض لعقوبات اليويفا ومنها الاستبعاد من المشاركة بالبطولات الأوروبية.

وأكدت تقارير صحفية أخرى أن ما يدعيه روما غير صحيح، رغم الاعتراف بوجود ثغرات في قانون اللعب المالي النظيف.