صرح المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أنه لا يفكر فى أي شئ خلال الوقت الحالي سوى فى تحقيق الألقاب فقط، حتى مستقبله مع الفريق لم يفكر فيه بعد تجديد البارسا عقده اليوم.
وقال فالفيردي خلال تصريحاته قبل مباراة بلد الوليد غدا فى الدوري الاسباني: "نريد تحقيق الفوز غدا لأننا فى حاجة لهذا الفوز بعد آخر تعادلين، نحن لدينا انسجام كامل".
وعن تجديده اليوم لعقده مع الفريق قال: "الأمور سارت على ما يرام، إذا أردنا قضاء سنوات فى برشلونة فعلينا الفوز بالألقاب، ليس ذلك فقط بل خلق مناخ داخل الفريق يساعدنا بان يكون الفوز سهل قدر الإمكان".
وتابع: "اللحظات الأكثر تعقيدا فى مسيرتي هنا هي الهزائم، أفضل الذكريات عندما حققنا الألقاب ولحظات توديع إنييستا".
وعن تقدم ريال مدريد فى الفترة الأخيرة قال: "نحن لا نخاف من ريال مدريد، لدينا الكثير من المنافسين أيضا على غرار إشبيلية وأتلتيكو".
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي:لا نخاف من ريال مدريد.. ولا نفكر إلا فى الألقاب فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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