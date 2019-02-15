شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان سالا يصل الأرجنتين استعدادا لمراسم الجنازة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «رويترز» (بوينس ايرس)

‬‬وصل جثمان لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا إلى بلاده الأرجنتين اليوم الجمعة استعدادا للجنازة التي ستقام في مسقط رأسه مطلع الأسبوع المقبل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة فان تنقل الجثمان من مطار العاصمة بوينس ايرس وتتحرك ببطء بمرافقة عدد من سيارات الشرطة.

وسيتم نقل الجثمان إلى بروجرسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة حيث سيوارى الثرى.

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وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت ناديه السابق الواقع بغرب فرنسا ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها في 21 يناير كانون الثاني الماضي فوق القنال الانجليزي.

وتم العثور على حطام الطائرة في الثالث من فبراير الجاري بعد عمليات بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعدها بثلاثة ايام.

ومن المنتظر أن يشارك نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي وكين تشو الرئيس التنفيذي للنادي في جنازة سالا.