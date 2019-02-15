التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مواجهة بتروجيت وحرس الحدود

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بتروجيت وحرس الحدود، بهدفين لكل فريق، في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء خلال المباراة وسجلت جميعها أهداف، كان من بينها ضربتان لبتروجيت وواحدة للحدود.

وتقدم شكري نجيب لفريق بتروجيت من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل محمد الشبيني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأضاف إيدو موسيس الهدف الثاني لفريق حرس الحدود في الدقيقة 48، ، قبل أن يضيف شكري نجيب الهدف الثاني لبتروجيت في الدقيقة 52 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما وصل بتروجيت لـ 19 نقطة في مؤخرة جدول ترتيب الدوري.

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