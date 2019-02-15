لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 22 بالدوري.

وشهدت القائمة عودة المدافع سعد سمير، والذي كان قد غاب في وقت سابق عن الأهلي بسبب الإصابة.

كما تواجد هشام محمد في قائمة الأهلي، بعدما كان قد خرج من قائمة مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري، بسبب تعرضه لنزله معوية.

واختار لاسارتي قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد، عمرو السولية، كريم وليد، حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب “مؤقتا” برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 22 مباراة، و9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة واحدة أكثر من حامل اللقب، بينما يأتي الانتاج رابعاً برصيد 31 نقطة.

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