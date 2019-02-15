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كواليس جلسة مرتضي منصور الساخنة مع نجوم الزمالك

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جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة اليوم مع لاعبي الفريق الأبيض، على هامش التدريب استعدادا لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز.

 

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أوضح رئيس الزمالك للاعبين إنه حزين من التعادل في مباراة نصر حسين داي الأخيرة في الكونفدرالية بهدف لمثله وتذيل المجموعة مبديا تحفظه على أداء بعض لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة، قائلا للاعبين:"أمامكم أربع مباريات في البطولة الكونفدرالية وإذا فزتم فيها ستتأهلون للدور التالي وأنا أثق في قدرتكم على الفوز والتأهل".

 

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه لن يسمح بوجود لاعبين لا يمررون الكرة لزملائهم في المباريات وطالبهم بالتعاون من أجل تحقيق الفوز رافضا وجود حالة من الأنانية بالخط الأمامى بالفريق، مختتما حديثه بأن الفريق حاليا يتصدر مسابقة الدوري وإذا فاز على الأهلي في مباراتي الدوري سيكون فارق النقاط ١٢ نقطة وأضاف أن الزمالك قادر على التتويج بالدورى هذا الموسم.

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