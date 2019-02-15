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شكرا لقرائتكم إصابة الرئيس الروسي بوتين فى مباراة جودو..فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصابة خلال التدريبات التى شارك فيها مع المنتخب الروسي للجودو في مركز "يوج سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي البلاد.
وظهر الرئيس الروسي في مقطع فيديو لقناة "روسيا اليوم" وهو ينازل أحد اللاعبين قبل أن يتعرض للإصابة في يده.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إصابة الرئيس عادية وطالت إصبعه أثناء التدريب في الجودو وهو في حالة جيدة... هكذا هي الرياضة".
ويمارس بوتين رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، حتى بلغ درجة الأستاذية في الجودو.
وأصبح بوتين رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.
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