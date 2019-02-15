شكرا لقرائتكم أزمة فى الكاف بسبب "نميمة" أحمد أحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول من داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن أزمة كبيرة داخل الاتحاد بسبب "نميمة" أحمد أحمد مع بعض أعضاء مع المكتب التنفيذى واستطرد المصدر بأن عضو المكتب التنفيذي موسى بيليتي مستاء من تصرفات الرئيس ، وطالب باجتماع للمكتب التنفيذي للتحقق في ما يعتقد بانتهاك للنظام الأساسي واتخاذه قرارات فرديه وعن القرارات الفردية قال المصدر بأن شرف تنظيم بطولة كأس الأمم بعد أن حصلت عليه مصر ، تحدث رئيس الكاف لأحد المقربين منه برغبته فى منح التنظيم البطولة 2021 للكاميرون بدلا من كوت ديفوار وهو ما اعترض عليه الليبيرى " موسى بيليتى" وطالب أعضاء المكتب التنفيذى بالاجتماع لمناقشة "ثرثرة" رئيس الكاف بهذا الأمر

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