شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 فالفيردي يكشف السبب وراء تمديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم برشلونة تدريباته اليوم، استعدادا للقاء بلد الوليد غدا السبت على ملعب "كامب نو" فى الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني "الليجا".

فالفيردي يرفض الحديث عن مواجهة برشلونة أمام ليون



رفض ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الحديث عن مواجهة ليون الفرنسى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا ان ففكيره ينصب حاليا فى لقاء بلد الوليد غدا السبت فى الدورى الإسبانى، وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا:

"فى عالم كرة القدم كل شئ يخضع للنتائج، ولكن هذا شئ يجب أن تقبله عند التوقيع، أفضل طريقة للتعامل مع ماهو قادم هو معرفة بانك تملك ثقة النادى"

وعن تجديد تعاقد الكرواتى راكيتيتش، قال فالفيردي "سوف يتخذ النادي الخطوات المناسبة للقيام بما يراه مناسبا، راكيتيتش واحد من أفضل اللاعبين فى العالم لدينا الوقت لـ نقرر ما اذا كان أومتيتى سيتواجد ضد ليون ام لا، لم يلعب من فترة طويلة، ولكن لاعب مهم ونأمل ان يكون جيد فى المرحلة الحاسمة التى نواجهها الان".

"عندما تتحدث عن الوقت في النادى فذلك لان الامور سارت على ما يرام وهي تسير على ما يرام، اذا اردنا قضاء 4 سنوات في برشلونة فـ يجب عليك الفوز بالعديد من الالقاب، الفكرة هى خلق مناخ معين بحيث يكون الفوز سهل قدر الامكان".

"بخصوص مستقبلى دائماً ما اتبع احاسيسى، ودائماً ما كانت الاحاسيس جيدة لهذا قررت التجديد مع النادى، كان يجب أن اقيم استقرار الفريق للإعلان عن التجديد الان او لا، وهذا ليس العامل الوحيد ولكنه الاهم".

"الفريق على ما يرام، هذا العام هناك لاعبون يلعبون أكثر، لان لديهم الكثير من الراحة، بيكيه وميسى والبا وسواريز على سبيل المثال لم يذهبوا إلى منتخباتهم وحصلوا على المزيد من الراحة".

"أولمبيك ليون فريق رائع وسيعقد الامور علينا ، لكن لدينا مباراة غداً تهمنا أكثر".



فاليفردى فى المؤتمر الصحفي

برشلونة يعلن تمديد تعاقد فالفيردي رسميا



أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، الجمعة، عن تمديد تعاقده مع أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني لمدة موسم أخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن أرنستو فالفيردي سيقوك بالتوقيع على عقده الجديد خلال ساعات على أن يعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم للحديث عن ملف التجديد ومواجهة بلد الوليد غداً السبت بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وقاد فالفيردي فريق برشلونة للحصول على ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بجانب بطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالي.

وخاض برشلونة 96 مباراة رسمية تحت قيادة فالفيردي بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فاز في 65 مباراة وتعادل في 22 لقاء بينما تذوق مرارة الهزيمة في 9 مباريات فقط.

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فالفيردى

مستقبل فالفيردي مع برشلونة مرهون بالنتائج



كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مستقبل أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة سيكون مرهوناً بالنتائج على الرغم من إعلان النادي لتجديد تعاقده مع فالفيردي لمدة موسم آخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

ذكرت الإذاعة أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وراء تجديد التعاقد مع فالفيردي لتعزيز ثقة الفريق الكتالوني قبل إنطلاق مرحلة الحسم في الموسم الحالي وإضافة مزيد من الأستقرار بين جميع عناصر الفريق.

وأضافت الإذاعة أن تجديد برشلونة لتعاقده مع فالفيردي لا يعني الحصانة بل سيكون مستقبله مرهوناً بنتائج الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات الإسبانية والاوروبية.

وقاد فالفيردى فريق برشلونة للحصول على ثنائية الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بجانب بطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالى.

وخاض برشلونة 96 مباراة رسمية تحت قيادة فالفيردي بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فاز فى 65 مباراة وتعادل فى 22 لقاءً، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى 9 مباريات فقط.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" بمسابقتي الدوري الإسباني "الليجا"، وكأس ملك إسبانيا.



فالفيردي يمدد تعاقده

سواريز يسعى لتحقيق رقم قياسى لقاء برشلونة ضد بلد الوليد



يسعى النجم الأوروجوايانى لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة لتحقيق رقما قياسيا فى الدوري الإسبانى، عندما يواجه بلد الوليد مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه فى حال تسجيل لويس سواريز هدفا فى شباك فريق بلد الوليد غدا السبت، سيكون قد هز شباك جميع الفرق التى واجهها فى الليجا منذ انضمامه عام 2014 من ليفربول الإنجليزي.

أضافت الصحيفة أن النجم الأوروجوايانى سجل حتى الأن فى 26 فريقا من أصل 27 واجههم فى الدوري الإسبانى، إذ أحرز حتى 125 هدفا فى الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر الأندية التى هز شباكها سواريز فى الليجا ريال مدريد، ريال بيتيس وإيبار برصيد 9 أهداف.

ويحتل سواريز المركز الثانى بجدول هدافى الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 15 هدفا خلف زميله فى البارسا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر برصيد 21 هدفا.