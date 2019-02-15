شكرا لقرائتكم فيديو.. المقاولون يتقدم على الطلائع بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول بين طلائع الجيش والمقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف عن طريق أحمد على من خلال ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

وشهد الشوط الاول، عدد قليل من الهجمات على مرمي الفريقين حيث حاول لاعبي الفريقين في فرض سيطرتهم علي منطقة وسط الملعب ، ولكن دون اي ايجابية علي مرمي الفريقين ، وقبل نهاية الشوط الاول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون نجح أحمد علي في استغلالها وتسجيل الهدف الاول لفريقه.

وجاء تشكيل طلائع الجيش ، كالتالي في حراسة المرمي : محمد بسام ، خط الدفاع : عاصم صلاح - احمد سامي - علي الفيل - ابو المجد بوشا، خط الوسط : أحمد سمير - فرانك ستيفن – كابوريا، خط الهجوم : كريم طارق - مصطفي محمد – عموري.

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فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي.. محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وحسن الشامي ومحمد سوسته ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت وأحمد على كامل.

ويذكر أن نادي طلائع الجيش يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة بينما نادي المقاولون العرب يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.