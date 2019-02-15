شكرا لقرائتكم ريبيري يرد بقوة على واقعة "شريحة اللحم الذهبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني عن نفسه في مواجهة الانتقادات التي طالته والهجوم الذي واجهه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد واقعة شريحة اللحم الذهبية.

وكان ريبيري "35 عاما" قد ظهر في مقطع فيديو وهو يشهد تقطيع شريحة لحم مطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه، وذلك في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشه في دبي.

وأثار المقطع موجة من الانتقادات ضد ريبيري ، يبدو أن أغلبها جاء من الجماهير الفرنسية ، وقد رد ريبيري على الانتقادات بتعليقات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال ريبيري في مقابلة نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الجمعة: أفعل ما أحب في حياتي الخاصة، العديد من اللاعبين الأخرين تناولوا الطعام في ذلك المكان أيضا، مثلما فعلت. ولم تثار الأحاديث بشأنهم.

وأشار ريبيري، الذي عوقب من قبل بايرن بدفع غرامة مالية بسبب تعليقاته الحادة إزاء منتقديه، إلى أن أغلب المشجعين يفترض أن يهتموا بأدائه على أرض الملعب أكثر من اهتمامهم بما يتناول من طعام.

وعن مستقبله ضمن صفوف بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده معه في الشهر المقبل بعد 12 عاما قضاها بالفريق ، قال ريبيري إنه ومستشاره سيجتمعان مع مسؤولي النادي في المستقبل القريب، وأضاف :سنرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة. سأستمر مع بايرن إذا بقيت قادرا على منح الفريق كل ما لدي.