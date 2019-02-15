نيمار سعيد بتطور التعافي من إصابته ويأمل في العودة

اسماء السيد - نشر النجم البرازيلي نيمار فيديو على "يوتيوب" أعلن فيه "سعادته من تطور التعافي من الإصابة" وظهر معالجه الفيزيائي وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الى الملاعب "في حال سارت الامور على ما يرام" قبل الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (9-10 نيسان/ أبريل).

وأكد أغلى لاعب في العالم "يستغرق الأمر ما بين ثمانية الى عشرة اسابيع" للتعافي، و"عملنا على تسريع المراحل".

وتعرض نيمار الى اصابة في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا لن تتطلب اجراء عملية جراحية، علما بأن إصابة مماثلة في نهاية شباط/فبراير الموسم المنصرم أنهت موسمه بعدما خضع لعملية جراحية في البرازيل وابتعد عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر قبل ان يشارك في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وقبل إصابته، كان نيمار (27 عاما) وعد الحارس الاسطوري الايطالي جانلويجي بوفون المنتقل الى صفوف نادي العاصمة قادما من يوفنتوس الايطالي أنه "سيفعل كل شيء لمساعدته هذا الموسم للفوز بلقب دوري أبطال اوروبا" وهو اللقب الوحيد الذي تخلو منه خزائن الحارس الدولي السابق.

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وظهر نيمار مبتسماً في الشريط الذي بثه على "يوتيوب" وأردف قائلا "عندما تعرضت للاصابة، أرسل لي (بوفون) رسالة قال لي فيها: +هيا، عد بأسرع وقت ممكن لأنك وعدتني +بالفوز بدوري الأبطال".

وبحسب أحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على علاج نيمار، فقد بدأ نجم سان جرمان باجراء التمارين داخل حوض السباحة وعلى متن الدراجة. ولم يتوقف عن التمرن منذ تعرضه للاصابته، وهو يخضع للتمارين لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف يومياً.

وتمكن فريق العاصمة بدون نجمه نيمار وهدافه الاوروغوياني إدينسون كافاني، الذي اصيب الاسبوع الماضي امام بوردو في الدوري المحلي، من قطع شوط كبير نحو الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء الماضي.

وتقام مباراة الإياب في 6 آذار/مارس المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.