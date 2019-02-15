شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يرعب الهلال السعودي قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى لفريق الهلال السعودى فريق الاتحاد السكندرى بالغامض لانه لا يعرف عنه الكثير من المعلومات حيث انه لا يشارك بالبطولات القاريه الشهيرة مثل أندية الأهلى والزمالك .

واوضح أن كلامه ليس تقليل من الاتحاد السكندرى ولكن من متابعته للكرة المصرية وظهورها على الساحة القارية والتى تتمثل فى أندية القمة الأهلى والزمالك والان بيراميدز لوجود عدد كبير من النجوم العالميه هناك.

وقال زوران، أن الاتحاد السكندرى أقصى أندية عريقة مثل الترجى والزمالك ولابد ان نعمل له ألف حساب تجنبا للمفاجأت التى قد تحدث و سنسعى على إنهاء اللقاء من البداية على أرضنا حيث المباراة الأولى حتى لا نترك أى شئ للظروف.

وأضاف شاهدت عدد من مباريات الاتحاد فى البطولة العربية ومباراته الأخيرة فى الدورى لنضع أيدينا على نقاط الضعف والقوة لديه وكيفية التعامل معها .

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ويختتم الهلال السعودى استعداته للقاء الهام والمرتقب أمام الاتحاد السكندرى فى لقاء الذهاب بدور الثمانية للبطولة العربية للأندية الأبطال

والتى ستقام على ملعب جامعة الملك سعود غدا السبت فى السابعة والنصف بتوقيت مكه المكرمة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .