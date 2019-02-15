شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود يعتذر عن الاستمرار فى تدريب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر نبيل محمود المدير الفنى لكفر الشيخ عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الخسارة التى منى بها الفريق بالامس أمام طنطا بهدف مقابل لاشيء فى دورى القسم الثانى ، وتأزم موقفه بجدول الترتيب ودخل دائرة الهبوط للقسم الثالث .

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة كفر الشيخ اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلال الساعات القليلة القادمة خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة قوية فى الأسبوع التاسع عشر أمام الحمام .