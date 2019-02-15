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نبيل محمود يعتذر عن الاستمرار فى تدريب كفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر نبيل محمود المدير الفنى لكفر الشيخ عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الخسارة التى منى بها الفريق بالامس أمام طنطا بهدف مقابل لاشيء فى دورى القسم الثانى ، وتأزم موقفه بجدول الترتيب ودخل دائرة الهبوط  للقسم الثالث .

 

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة كفر الشيخ اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلال الساعات القليلة القادمة خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة قوية فى الأسبوع التاسع عشر أمام الحمام .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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