شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود يعتذر عن الاستمرار فى تدريب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر نبيل محمود المدير الفنى لكفر الشيخ عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الخسارة التى منى بها الفريق بالامس أمام طنطا بهدف مقابل لاشيء فى دورى القسم الثانى ، وتأزم موقفه بجدول الترتيب ودخل دائرة الهبوط للقسم الثالث .
ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة كفر الشيخ اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلال الساعات القليلة القادمة خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة قوية فى الأسبوع التاسع عشر أمام الحمام .
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