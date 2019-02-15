شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سلامة تنافس على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهلت ريم سلامة لاعبة المنتخب الوطنى الى مباراة الميدالية البرونزية لوزن -50 كجم فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه الذى يقام فى دبى.

Advertisements

وقد وصلت اللاعبة إلى مباراة البرونزية بعد فوزها على لاعبات أذربيجان، التشيك، الصين ،تايبيه وفرنسا.

يذكر أن بعثة الكاراتيه قد غادرت الثلاثاء الماضى للمشاركة في البطولة التى تندرج ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم التى تقام أكتوبر القادم فى إطار خطة أولمبياد طوكيو 2020.