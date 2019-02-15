شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، ومنها وزير الرياضة يتفقد باحة أبو الهول المحتمل إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا بها، و لاسارتى يدفع بـ صلاح محسن فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام الإنتاج الحربى.

وزير الرياضة يتفقد باحة أبو الهول المحتمل إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا بها

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، منطقة "باحة أبوالهول" بجوار مسرح الصوت الضوء بالأهرامات، والمحتمل إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا بها، والمقر إقامتها فى شهر يونيو المقبل 2019.

لاسارتى يدفع بـ صلاح محسن فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام الإنتاج الحربى

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على منح صلاح محسن مهاجم الفريق الفرصة خلال مباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها غداً من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الهجوم بسبب الإجهاد وضغط المباريات.

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة سيمبا التنزانى، التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

على فرج vs عمر مسعد.. اعرف مواجهات ربع نهائى بطولة الجمهورية للاسكواش

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتى ينظمها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، حيث تستمر البطولة حتى الثامن عشر من فبراير الجارى.

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الأهلى يناقش إعادة أحمد عادل عبد المنعم فى الصيف

يُناقش مسئولو النادي الأهلى مقترحا بإعادة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الذى انتقل لمصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، بعد تعاقد الإدارة الحمراء مع الحارس علي لطفي من إنبي فى نفس التوقيت، ليتواجد برفقة الثنائى محمد الشناوى وشريف إكرامى.

جروس يرفض التغييرات الجذرية فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام إنبى

يرفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إجراء تغييرات تشكيلة جذرية فى التشكيلة البيضاء الأساسية أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

حرس الحدود يخشى انتفاضة بتروجت على ستاد المكس

يستضيف حرس الحدود نظيره بتروجت فى تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة، فيما فاز الفريق البترولى على وادى دجلة بهدف دون رد .