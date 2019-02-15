شكرا لقرائتكم خبر عن بإيموشن مذنب.. عبد الله السعيد يحتفل بهدفه الرائع أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادى بيراميدز، بهدفه الرائع الذى أحرزه فى مرمى نادى سموحة، خلال مواجهة فريقه أمس مع النادى السكندرى فى مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم مساء أمس.

واكتفى عبد الله السعيد، بنشر صورة من احتفاله مع زملاءه بالفريق، بعد إحراز الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وعلق على الصورة برمز تعبيرى لـ"مذنب"، فى إشارة على صاروخية الكرة التى أرسلها لتسكن شباك مرمى سموحة، بعد استغلال خطأ خروج حارس مرمى الفريق.

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عبد الله السعيد

وكان نادى بيراميدز، قد تمكن من الفوز على نادى سموحة، بنتيجة 4/0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى أول مباراة يخوضها ريمون دياز، كمدرب لفريق بيراميدز.