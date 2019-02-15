شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاسب جروس بعد المران قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة اليوم، الجمعة، مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد نهاية المران من أجل التعرف على أسباب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكان الزمالك تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بنتيجة 4/2 في المباراة التي أقيمت بينهما في نيروبي.
وتعرض المدرب السويسري لانتقادات بعد مواجهة بطل الجزائر، من قبل مسئولي النادي الأبيض وجماهيره، خاصة في ظل اعتماده عناصر محددة وتجاهل بعض اللاعبين وسيستفسر مسؤولو النادي من جروس عن سر عدم مشاركة بعض اللاعبين بشكل أساسي على رأسهم أيمن حفني ويستعد الزمالك لمواجهة انبي في الجولة 22 لمسابقة الدوري العام، يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت.
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