شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 2 ــ 2 يحسم نتيجة مباراة الحدود و بتروجت فى الدورى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتعادل إيجابى 2 / 2 مضر لكلا الفريقين فى جدول الترتيب، أنتهى لقاء حرس الحدود وبتروجت على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، بهذا يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 25 فى المركز التاسع ورغم ذلك لا يفرق بينه وبين بتروجت المتذيل سوى 6 نقاط فقط، والذى بدوره ارتفع رصيده للنقطة 19 محتلاً المركز الـ18 و الأخير فى جدول الدوري.

أحرز هدفي حرس الحدود محمد الشبيني و ادو موسيس فى الدقائق 37 و 48، بينما أحرز شكرى نجيب هدفي بتروجت من ضربة جزاء فى الدقائق 31 و 52.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين ثم انتقلت السيطرة للاعبي بتروجت ووصل لاعبيه أكثر من مرة لمرمى حرس الحدود لكن دون إستغلال من المهاجمين للفرص و التسديدات التى أتيحت لهم.

وفى الدقيقة 29 يتعرض أحمد عفيفي لعرقلة من حارس مرمى الحدود أحمد السعدني يحتسبها الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكرى نجيب معلنا عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 30.

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بعدها يحتسب الحكم المساعد محمد صلاح عبد الفتاح ضربة جزاء لصالح حرس الحدود فى الدقيقة 36 يتصدي لها محمد الشبيني معلنا عن هدف التعادل .

الشوط الثانى

يبدأ اللقاء هجومياً من الفريقين لينجح ونجح النيجيري إدو موسيس مهاجم حرس الحدود فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى بتروجت ، فى الدقيقة 48 ، ولم تستمر سعادة حرس الحود لفترة كبيرة ، ليحتسب الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكري نجيب معلنا عن الهدف الثانى له و التعادل لفريقه ، لتسكن الشباك ، ويعتقد الجميع أنها خارج المرمى ولكن تثبت الإعادة أن " الشبكة مقطوعة" فى واقعة طريفة جديدة فى الدورى المصري.

يستمر اللقاء على هجومياً ويبحث كل فريق عن إحراز هدف الفوز وتشهد الدقائق الـ10 الأخيرة سخونة بين الفريقين وهجمة هنا و هجمة هناك لكن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2.