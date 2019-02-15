سوبر كورة: أجيري يستدعى كوكا المتألق لمعسكر المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد سوبر كورة بقرار خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطنى والخاص باستدعاء أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى للانضمام إلى معسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل.

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