شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يستبعد 15 لاعباً من قائمة الأهلي أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استبعد الأجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 15 لاعباً من قائمة لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة من مساء غداً ،السبت، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

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وتضم قائمة المُستبعدين سواء للإصابة أو لأسباب فنية ، كلاً من : علي لطفي ووليد سليمان ومحمد نجيب وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد فتحي ووليد أزارو وباسم علي واسلام محارب ورامي ربيعة وأحمد علاء ومحمد شريف ومروان محسن وعمرو جمال ومحمد محمود

كان لاسارتي قد ضم 19 لاعباً لمباراة الإنتاج وهم: شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، محمود وحيد ، سعد سمير ، على معلول ، هشام محمد ، عمرو السولية ، كريم نيدفيد ، ناصر ماهر ، حمدي فتحي ، أحمد الشيخ ، رمضان صبحي ، حسين الشحات ، صلاح محسن ، جونيور أجاي وجيرالدو.