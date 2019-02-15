شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يعلن قائمة الاسماعيلى لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكي سيدومير يانفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة النجوم غدًا السبت بالقاهرة ، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الفريق لم تشهد أى تغييرات منذ المباراة الماضية أمام المقاصة.

القائمة كاملة جاءت كالتالي..

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حراسة المرمى .. محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد