شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع بالشيخ ورمضان صبحي في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع رمضان صبحي وأحمد الشيخ ثنائي الفريق على هامش مران اليوم على ملعب التتش من

أجل توجيه عدة نصائح لهما.

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وحرص لاسارتي على الإنفراد برمضان صبحي مع نهاية المران في حضور المترجم الخاص بالمدير الفني لتوجيه عدة نصائح فنية له تتعلق بمستواه في الفترة المقبلة وبعض الأخطاء التى يرتكبها اللاعب ، كما عقد لاسارتي جلسة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق من أجل توجيه نصائح له.

وأختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز والمقرر لها علي ستاد بتروسبورت.