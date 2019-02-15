الضربات الثابتة شعار المران الختامي للاسماعيلي استعدادا للنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم قبل التوجه للقاهرة، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة النجوم غدا السبت بالأسبوع الــ22 فى بطولة الدورى الممتاز. تخلل المران تدريبات على حسن التسليم والتسلم وسرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية. وشمل المران على العرضيات والضربات الثابتة باعتبارهما ضمن الحلول لتسجيل الأهداف فى المنافسين. واختتم بتقسيمة بين اللاعبين وسط تعليمات من الجهاز الفنى للاعبين من اجل إصلاح الأخطاء وحسن التمركز سواء فى الحالة الدفاعية أو الهجومية. Advertisements

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