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الإسماعيلي يعلن جاهزية شيلونجو لمواجهة النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

بات الناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الإسماعيلى وهدافه جاهزا بعد مشاركته فى المران  الختامى منذ قليل ، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة النجوم المقرر لها غدا السبت فى إطار الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وكان هداف الدراويش يعانى من بعض الالتهابات والتى على إثرها لم يشارك فى المران الرئيسى أمس قبل أن يتماثل للشفاء.

 

وأصبحت مشاركة شيلونجو فى لقاء النجوم من عدمها حسب رؤية المدير الفنى البلجيكى “سيدومير يانيفسكى”.

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