شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الأجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة من مساء غداً ،السبت، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

وتضم القائمة 19 لاعباً هم: شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، محمود وحيد ، سعد سمير ، على معلول ، هشام محمد ، عمرو السولية ، كريم نيدفيد ، ناصر ماهر ، حمدي فتحي ، أحمد الشيخ ، رمضان صبحي ، حسين الشحات ، صلاح محسن ، جونيور أجاي وجيرالدو.