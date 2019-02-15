شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً في قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الأجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة من مساء غداً ،السبت، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.
وتضم القائمة 19 لاعباً هم: شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، محمود وحيد ، سعد سمير ، على معلول ، هشام محمد ، عمرو السولية ، كريم نيدفيد ، ناصر ماهر ، حمدي فتحي ، أحمد الشيخ ، رمضان صبحي ، حسين الشحات ، صلاح محسن ، جونيور أجاي وجيرالدو.
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