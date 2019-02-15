شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمد حسن وكماتشو والأساسيين خارج تقسيمة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثنائى الزمالك محمد حسن ومحمد أحمد كماتشو، فى مران الفريق اليوم بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية فيما لم يشارك مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق في المران بسبب الإصابة فى الركبة حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية استعدادا للتأهيل فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية في المران لتطبيقها في المباراة المقبلة فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة نصر حسين داي الأخيرة بالكونفدرالية تدريبات استشفائية في مران اليوم بناء على قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.

ولم يشارك لاعبى الزمالك الأساسيين في التقسيمة التى أجراها الجهاز الفني في مران اليوم الذى أقيم بملعب النادي وفضل جروس خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية في جمانيزيوم النادي، منعا للتعرض للاجهاد قبل مواجهة إنبى المقرر لها بعد غدا الأحد في الدوري بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس بعد التعادل مع بطل الجزائر.