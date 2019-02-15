شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومعلول وساسى ..حكاية 3 نجوم يتحكمون فى مزاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تظل كرة القدم لعهود طويلة صانعة البهجة الوحيدة فى حياة المصريين، فهى البسمة المتبقية فى آخر نفق فى يوم أى شخص بعد أن ينتابه ضغوط الحياة اليومية.

وفى الفترة الأخيرة أعتلى المشهد الكروى ثلاثة نجوم باتوا يتحكمون فى مزاج المصريين بفضل لمساتهم ومهاراتهم التى وقع فى غرامها عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة ونرصدهم فى السطور التالية ..

*محمد صلاح

مُحمّد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى يتربع على عرش قلوب المصريين، حتى بعد أن عرف طريقه إلى الكُرة العالمية، وانقطعت صلته بالدوريّات المصرية ونهائيات كأس السوبر المصري، اللهم إلا في لقاءات وطنيّة يسيرة، وأحاديث عن صفقات كُروية مرحلة إلى أجل غير مُسمى.

مو صلاح هو معشوق المصريين على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم ، إنه صانع السعادة لدى المصريين ، فهو ليس مجرد لاعب على درجة عالية من المهارة والاحتراف ، وليس مجرد شاب على درجة رفيعة من الأخلاق والانتماء ، بل هو أكبر من ذلك بكثير، يحمل معنى أعظم وقيمة أسمى

الفرعون المصرى أو «مومو» كما لقبته ملاعب أوروبا الذى خرج من قرية بسيطة ليرفع اسم بلاده فى كبرى العواصم والمدن الأوروبية.. أيقونة التحدى والإصرار والاجتهاد والنجاح والطموح الذى لا يتوقف، بالإصرار والعزيمة وقوة الإرادة تحوّل الشاب الصغير إلى طاقة تفاؤل فى حياة المصريين ، وسر سعادتهم، وأيقونة إيجابية مُحفزة ، مسيرة تألقه على المستطيل الأخضر هى قصة نجاح حقيقية جديرة بالاحترام، ورحلة طموح لشاب حقق حلمه، وبات قدوة ومثلاً أعلى لكل لاعبي مصر وشبابها، ليس لدى المهتمين بالساحرة المستديرة فقط، لكن عند الجميع، أطفالاً وشباباً وشيوخا، رجالاً ونساء.

*على معلول

يستحق التونسى على معلول لقب ساحر الكرة الأهلاوية، بعدما كان الظهير الطائر قاسماً مشتركاً فى غالبية الأهداف التى سجلها المارد الأحمر فى مسابقة الدورى العام ليخطف قلوب مشجعى القلعة الحمراء .

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ويعد على معلول من أفضل اللاعبين داخل قارة أفريقيا فى مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد عليه النادى الأهلي ومنتخب تونس بشكل أساسى فى جميع المباريات.

على معلول هو أكثر لاعبى الأهلى مساهمة فى الأهداف بالدورى المصرى هذا الموسم بإجمالى 8 أهداف سجل منها 3 وصنع 5 ، وشارك معلول فى 52 مباراة دولية مع منتخب تونس.

على معلول يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب للأهلي منذ صيف 2016 بعدما انتقل له من الصفاقسى التونسى، وإجمالاً لعب معلول 80 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 9 أهداف وصنع 24 آخرين

*فرجانى ساسى

أصبح من الممكن وصف فرجاني ساسي بـ"ترمومتر" أداء الزمالك ـ إذا كان الدولي التونسي في يوم كبير – كعادته كثيرا منذ أن أتى إلى مصر – يقدم الزمالك يوما كبيرا، والعكس صحيح.

فرجانى ساسى يتألق بالقميص الأبيض حيث سجل ستة أهداف بالدوري وهدف بالكونفدرالية ويقود الفارس الابيض لتصدر مسابقة الدوري ببراعة وأداء يعيد زمن مدرسة الفن والهندسة .