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سموحة يفوز على مازيمبى بالبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

فاز فريق سلة سموحة على نظيره مازيمبى الكونغولى بنتيجة 87/65 بدور ال16 بالبطولة  الافريقية التى تقام ب مدغشقر

 

ومن المقرر أن يلتقى الفريق غدا مع بترو أتلتيكو الأنجولى فى ثانى المباريات .

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وقد شهد السفير محمد رسلان  سفير مصر بمدغشقر المباراة واحتفل مع اللاعبين فى الملعب.

 

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