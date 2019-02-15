سموحة يفوز على مازيمبى بالبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سموحة على نظيره مازيمبى الكونغولى بنتيجة 87/65 بدور ال16 بالبطولة الافريقية التى تقام ب مدغشقر ومن المقرر أن يلتقى الفريق غدا مع بترو أتلتيكو الأنجولى فى ثانى المباريات . Advertisements وقد شهد السفير محمد رسلان سفير مصر بمدغشقر المباراة واحتفل مع اللاعبين فى الملعب.

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