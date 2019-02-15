شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار ثالث المنضمين من بيراميدز لمنتخب مصر فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لمعسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر ، ثم خوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.

وحجز بكار مكانه فى قائمة منتخب مصر فى شهر مارس بعد تألقه فى الدورى الفترة الأخيرة مع الثنائى عبدالله السعيد و محمود دونجا ، بينما لم يتحدد موقف محمد مجدي قفشه من الانضمام لصفوف الفراعنة بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية الفترة الأخيرة مع بيراميدز.