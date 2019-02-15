شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام عن مواجهات ذئاب الجبل وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام

أخر ظهور للمقاولون والطلائع بالدوري

حقق الفريقين نتيجة التعادل السلبى فى أخر ظهور لهما بالمسابقة حيث تعادل ذئاب الجبل مع إنبى فيما تعادل الطلائع مع سموحة .

ترتيب المقاولون والطلائع بجدول الدوري

يحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

تاريخ مواجهات المقاولون والطلائع

التقى الفريقان من قبل "24" مرة فى الدورى الممتاز، شهدت تفوقا كبيرا للطلائع الذى حقق الفوز فى "12" مواجهة، مقابل ستة فقط للمقاولون، وانتهت المباريات الـ"6" الباقية بالتعادل منها ثلاث مواجهات سلبية، سجل طلائع الجيش "36" هدفا مقابل "27" هدفا سجلها المقاولون العرب.

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بابا اركو الهداف التاريخى لمواجهات المقاولون والطلائع



ولا يزال الغانى أرنست بابا أركو هو الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين برصيد "5" أهداف سجل أربعة منها بقميص طلائع الجيش، وهدفا بقميص المقاولون العرب.

المواجهة الاولى بين المقاولون والطلائع



أولى مواجهة بين الفريقين فى مسابقة الدورى، كانت فى الأسبوع رقم"11" موسم "2005/2006" وبالتحديد "2 ديسمبر 2005" وانتهت بفوز طلائع الجيش بملعبه بهدف دون رد سجله حسام عبد العال فى الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، وأدار المباراة الحكم أسامة العارف.

المواجهة الاكثر تهديفاً

آخر مواجهات الفريقين فى العام الماضى، شهدت مهرجان أهداف، انتهى بفوز المقاولون العرب خارج ملعبه "5-4".

المواجهة الأخيرة بين المقاولون والطلائع



بينما انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب جهاز الرياضة.