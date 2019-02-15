شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعد لمباراة الأهلي بودية المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الداخلية في الثالثة عصر غد السبت مباراة ودية أمام نظيره مصر المقاصة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة النادي الأهلي في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.
وأكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية في تصريحات خاصة، أن الفريق يستضيف مصر المقاصة غداً على استاد الدفاع الجوي، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الداخلية عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس بمنافسات الجولة 22 من عمر المسابقة المحلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
ويحتل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 22 نقطة، حيث فاز الداخلية في 4 مباريات، وتعادل في 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 8 مباريات .
ويستضيف الأهلي نظيره الداخلية في تمام الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 فبراير، في المباراة التي تقام على استاد السلام .
يذكر أن مباراة الداخلية والأهلي التي أقيمت بمنافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .
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