شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..موسيس يتقدم للحدود ونجيب يتعادل لبتروجت فى " الشبكة المقطوعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النيجيري إدو موسيس مهاجم حرس الحدود فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى بتروجت فى اللقاء المقام ، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، فى الدقيقة 48.

ولم تستمر سعادة حرس الحود لفترة كبيرة ، ليحتسب الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكري نجيب معلنا عن الهدف الثانى له و التعادل لفريقه ، لتسكن الشباك ، ويعتقد الجميع أنها خارج المرمى ولكن تثبت الإعادة أن " الشبكة مقطوعة" فى واقعة طريفة جديدة فى الدورى المصري.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة حرس الحدود و بتروجت بالتعادل الإيجابي 1 / 1، ففى الدقيقة 29 يتعرض أحمد عفيفي لعرقلة من حارس مرمى الحدود أحمد السعدني يحتسبها الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكرى نجيب معلنا عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 30 ، بعدها يحتسب الحكم المساعد ضربة جزاء لصالح حرس الحدود فى الدقيقة 36 يتصدي لها محمد الشبيني معلنا عن هدف التعادل .

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يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.