شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يصحح الأخطاء وتيجانا يحفز اللاعبين قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم استعدادا لمباراة انبي المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

تحدث المدير الفني للزمالك خلال الجلسة عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة نصر حسين داي الجزائري الماضية في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، من أجل تلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

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وطالب جروس من لاعبي الفريق إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز في لقاء إنبي المقبل من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري في ظل المنافسة القوية.

فيما وجه إسماعيل يوسف عضو المجلس رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفيدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبله، وطالبهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب ، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء إنبي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء انبي بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس بعد التعادل مع بطل الجزائر.