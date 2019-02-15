شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجارحي يشارك في احتفالية مئوية نادى الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقّى محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، دعوة من نادى الترجى التونسي، لحضور مئوية الفريق التونسي، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه عام 1919.

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ومن المقرر، أن يغادر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فجر الثلاثاء المقبل، لحضور حفل الافتتاح، الذي سينظم بأوبرا مدينة الثقافة تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسي وبحضور رئيس الحكومة وكبار مسئولي الرياضية من تونس والعالم.

وقدم "الجارحى"، التهانى للفريق التونسي، متمنيا أن تكون كرة القدم التونسية والرياضة بشكل عام علامة من العلامات المضيئة لتونس وطنيا ودوليا على مستوى الأندية التونسية أو المنتخبات الوطنية.

وكان الترجي قد وجه الدعوة إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحضور حفل المئوية، لكن "بيبو" اعتذر عن المشاركة في الاحتفالية لظروف خاصة.