شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من جروس لفرجاني ساسي قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. Advertisements وقام جروس بإعطاء ساسي بعض التعليمات الفنية، وكذلك طالبه ببعض المهام الخاصة لتنفيذها فيما هو قادم من المباريات. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي فى الدوري الممتاز فى السادسة مساء بعد غدا الأحد.

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