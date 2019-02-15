شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر بالأبيض والهلال السعودى بالأسود فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الهلال السعودى والاتحاد السكندرى عن ارتداء زعيم الثغر للزى الابيض وبطل السعودية بالزى الاسود . ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على الهلال السعودي فى السادسة والنصف مساء غداً السبت، في العاصمة الرياض، ويلتقي الفريقان، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال. وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، إسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الهلال السعودي أمام ضيفه الاتحاد السكندري، للجزائري مصطفى غربال

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