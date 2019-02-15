مدافع ليفربول: علينا أن نسبب مشاكل لبايرن ميونيخ و "أنفيلد" يصنع الفارق

كتب- محمد معتز صلاح الدين

أكد أندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي أهمية اللعب على ملعب الفريق ومساندة الجماهير التي تلعب دورًا مهمًا في مثل هذه المباريات، قبل مواجهة بايرن ميونيخ، على ملعب "أنفيلد"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما أشار روبرتسون إلى أن الفريق يجب أن يحدث مشاكل لفريق بايرن ميونيخ

وأن يكون الفريق في أفضل حالاته أمامهم.

وقال روبرتسون في تصريحاته إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول " أعتقد أن كل الفرق الكبيرة تستفاد من اللعب على ملعبها ووسط جمهورها، الموسم الماضي كان جيدًا وخصوصًا في دوري أبطال أوروبا وهذا ساعدنا كثيرًا، الجميع يعلم كم

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أن ليالي الأبطال مميزة للغاية هنا بأنفيلد".

وأضاف "يجب أن نسيطر بشكل كامل على المباراة، بايرن ميونيخ فريق جيد للغاية وسيكون تحدٍ صعب للغاية، لكننا نؤمن بأننا قادرين على إحداث المشاكل لإي فريق وجيب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وتابع لاعب ليفربول " الجماهير واللاعبين يساندون بعضهم البعض لأن الأمر متروك لنا، نحن من نجعلهم متحمسين ويصرخون، هم يساعدونا أيضًا عندما يكونوا خلفنا وهذا يعطيك دفعة منعوية في الملعب".