رياضة | زولا: لدينا مباريات حاسمة للغاية.. وسعيد من أجل سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زولا: لدينا مباريات حاسمة للغاية.. وسعيد من أجل سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جيانفرانكو زولا، مساعد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مواجهة مانشستر يوناتيد، مؤكدًا أنها مباراة كلاسيكية، ومباراة كبيرة بالنسبة لبلد بأكملها، خاصة أن اليونايتد يمرون بلحظات مميزة لذا ستكون مباراة الغد تحدٍ كبير، وأن البلوز بحاجة للفوز بمباراة كبيرة الآن.

وأضاف عن المباريات المقبلة: "نحن نعرف بأن هذا وقت حاسم للغاية، سنواجه مان يونايتد ثم مان سيتي في النهائي ثم توتنهام في الدوري".

وقال زولا خلال المؤتمر الصحفي قبل زولا عن مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد ضمن دور الـ16 من كأس الإتحاد الإنجليزي، خصة حينما كان لاعبا للبلوز: "أعرف بأن فيرجسون كان يضع نيفيل ليراقبني دائمًا، لم يكن أمرًا مريحًا بالنسبة لي ولكن مباريات مان يونايتد-تشيلسي كانت رائعة دائمًا وتنافسية للغاية".

وواصل عن الـ6-0 ضد مان سيتي: "لا أحد يعجبه أن يخسر بهذه الطريقة، اللاعبون والطاقم الفني والجميع، هذا ليس بالأمر الجيد أبدًا، نحن نعرف ذلك جيدًا، الآن من المهم أن تفهم الجماهير ذلك وأننا نعمل بجد على ذلك".

وأردف عن تأثير سولشاير: "أنا سعيد من أجله، لقد أخذنا الدروس التدريبية سويًا، أنا سعيد برؤيته يحقق نتائج رائعة".