رياضة | نجم تشيلسي السابق: أرسنال نادي بلا طموح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق: أرسنال نادي بلا طموح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جوزيف كول، النجم السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي بالمستوى الذي يقدمه الفريق، تحت قيادة ماوريسيو ساري، مشيرًا لأنه يجب الصبر عليه أكثر.

وبسؤوال كول.. أي من الفريقين تنظر اليه؟ ياله من فريق! ياله من لاعب! أرسنال أم تشيلسي؟ أجاب: "أفضل تشيلسي كل يوم من الاسبوع".

وأوضح بقوله: "أنت كلاعب ستنتقل لـ تشيلسي بدلًا من ارسنال، هناك نوعية أفضل من اللاعبين ودوما توجد فرصة لتحقيق ألقاب، في ارسنال على الأرجح لن يحققوا أي شئ".