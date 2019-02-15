رياضة | بالأسماء .. 6 صفقات نارية منتظرة للأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء .. 6 صفقات نارية منتظرة للأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، واستطاع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي في حسم أسماء بعض اللاعبين المنتظر إنضمامهم للأهلي في الميركاتو الصيفي.

صفقات نارية للأهلي في الميركاتو الصيفي:

- ثنائي الإسماعيلي:

أصبح الثنائي محمود متولي وباهر المحمدي لاعبا الإسماعيلي على أعتاب الإنتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعبان خلال الفترة الأخيرة مع الدراويش، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بإنتقال بعض لاعبي الأحمر للإسماعيلي بالإضافة لمقابل مالي.

- محمد النني:

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يعتبر محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي واحد من الصفقات التي يرغب الأهلي في إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل لتدعيم خط وسط الفريق، ومن المنتظر أن يستغل الأهلي ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات مع فريقه الإنجليزي لإقناعه بالعودة لمصر والإنضمام للأهلي.

- أحمد حجازي:

مدافع وست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي على رادار صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف، حيث تنوي إدارة القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات مع اللاعب للعودة لصفوف الفريق، وذلك حال فشل فريقه في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، أو فشل اللاعب في الحصول على عرض قوي من أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبري.

- ثنائي من شمال إفريقيا:

حال تطبيق قرار اعتبار لاعبى شمال إفريقيا معاملة اللاعبين المصريين خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، سوف يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب وسط ومهاجم من شمال إفريقيا في الميركاتو الصيفي أما في حالة عدم تطبيق ذلك القرار، سيتم السماح للمغربي وليد أزارو بالرحيل، والتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر مع توفير البديل المحلي المناسب للاعب الوسط.