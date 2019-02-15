رياضة | سولشاير: قادرون على العودة أمام باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: قادرون على العودة أمام باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يكره الخسارة ويبدو بأن بقية اللاعبين يكرهون الخسارة أيضًا فهم محبطون جدًا ولكن لا فائدة من الاستمرار في التفكير والحديث عن مباراة باريس.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "مع هذه الإصابات، وقتك يا ميسون غرين وود كي تظهر ما لديك .. ولكن للأسف الشديد حتى ميسون غرين وود مصاب وسيغيب لأسبوعين. هكذا هو الحظ الآن".

وأضاف: "في ١٩٩٩ ذهبنا لتشلسي وتغلبنا عليهم، ووصلنا لنهائي البطولة متغلبين على ليفربول وارسنال. فعلنا عبر الطريق الصعب، والآن علينا تكرار ذلك".

وواصل: "نعرف بأننا ضللنا طريقنا ضد باريس لـ ٧ أو ١٠ دقائق، وباستثناء تلك الفترة لم نكن سيئين جدًا". Advertisements وتابع: "عدت للنرويج هذا الأسبوع، كانت تلك الخطة على كل حال. كان من الجميل لقاء العائلة. بالطبع للخسارة شعور مختلف".

واستطرد: "في هذا النادي ثمة فرصة دائمًا للعودة، دائمًا هناك تحديات. أمامنا أسبوع رائع. نريد الذهاب لتشلسي واستضافة ليفربول ونريد فرض أسلوبنا على المباريات".

وأكمل: "جيسي لينجارد ومارشيال مهمان جدًا لفريقنا ولكن هناك أندية أخرى لديها عدة إصابات أيضًا. علينا التأقلم مع الوضع".

واختتم سولشاير بالحديث عن تألق دي ماريا مع باريس سان جيرمان بعد تجربة فاشلة في مانشستر يونايتد: "دائمًا تريد أن تساعد أفضل لاعبيك على تقديم أفضل ما لديهم. هذا هو التحدي. ليست مسألة وضع كل لاعب في مركزه بل تحتاج لأسلوب لعب تبدأ من خلاله، ولاعبَين اثنين تبني عليهما الفريق. قد نقوم بشيء مختلف ضد تشلسي. لنرى!".