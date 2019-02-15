رياضة | التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة حرس الحدود وبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة حرس الحدود وبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة حرس الحدود وبتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري.

تقدم شكري نجيب لبتروجت في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل محمد الشبيني لحرس الحدود، ثم تقدم موسيس للحرس في الدقيقة 48 قبل أن ينجح شكري نجيب من تسجيل ثاني أهدافه وإدارك التعادل لفريقه.

بهذه النتيجة رفع الحرس رصيده للنقطة 25 في المركز التاسع، بينما وصل بتروجت للنقطة 19 في المركز الأخير.

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها السابعة من مساء غدًا، السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

وتضم القائمة 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجاي، وجيرالدو.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، عقب نهاية مران اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

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وانفرد لاسارتي برمضان عقب نهاية المران لتوجيه عدة نصائح فنية تتعلق بمستواه في الفترة المقبلة.

واكتفى لاسارتي بـ60 دقيقة فقط في مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وفضل لاسارتي خوض اللاعبين للتدريبات لمدة 60 دقيقة فقط خوفا عليهم من الإجهاد، في ظل خوض الفريق لسلسة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

وخصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وأشرف المدرب الأوروجوياني على هذه الفقرة لمجموعة اللاعبين المتوقع الدفع بهم في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.