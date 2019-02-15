رياضة | مدرب الأهلي يوجه نصائح فنية لـ"رمضان صبحي" قبل لقاء الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يوجه نصائح فنية لـ"رمضان صبحي" قبل لقاء الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، عقب نهاية مران اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وانفرد لاسارتي برمضان عقب نهاية المران لتوجيه عدة نصائح فنية تتعلق بمستواه في الفترة المقبلة.

واكتفى لاسارتي بـ60 دقيقة فقط في مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

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وفضل لاسارتي خوض اللاعبين للتدريبات لمدة 60 دقيقة فقط خوفا عليهم من الإجهاد، في ظل خوض الفريق لسلسة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

وخصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وأشرف المدرب الأوروجوياني على هذه الفقرة لمجموعة اللاعبين المتوقع الدفع بهم في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.