اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري، في المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي ستجمعهم مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وسط حضور جماهيري، ومن خلال المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري بدون تشفير.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يدخل الهلال المباراة وهو متصدرا للدوري السعودي وذلك بعدما فاز على القادسية في إطار منافسات الجولة 20 بنتيجة 4/1، حيث أن الزعيم متصدرا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، وحتى الآن فقد فاز الهلال في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاتحاد السكندري فيقدم أداء جيد في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد مرور 22 جولة استطاع زعيم الثغر أن يحتل المركز الثاني عشربرصيد 24 نقطة، وحتى الآن فقد فاز في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مباريات.

Advertisements

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندريموعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات بأعلى جودة للصوت والصورة.

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة