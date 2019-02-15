اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة (الأهلي والوصل) اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة (الأهلي والوصل) اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقجم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية، والتي تحمل مسمى كأس زايد للأندية الأبطال هذا العام.

الوصل الإماراتي تمكن من التأهل على حساب الأهلي المصري في دور الستة عشر من كأس زايد للأندية، واستطاع الوصل أن يخرج بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة الإياب، ليتأهل الفريق الإماراتي على حساب نظيره المصري بأفضلية تسجيله أهداف خارج الديار.

أما فريق الأهلي السعودي فبلغ دور ربع النهائي من كأس زايد بعد أن فاز على فريق وفاق سطيف الجزائري، وتمكن الأهلي أن يفوز في الذهاب على الوفاق بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بهدف لمثله، لتكون بطاقة التأهل من نصيب الفريق السعودي.

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موعد مباراة الوصل والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الوصل والأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال أمسية السبت، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي

وسوف تنقل قناة أبوظبي الرياضية الأولى مباراة الوصل ضد الأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة عبر شاشتها بشكل مباشر.

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة