اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لخوض مباراة نارية ضد الرائد مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك مساء الجمعة في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الاتحاد مع الرائد في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة ومذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

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ويحتل حالياً نادي الاتحاد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بينما الرائد بالمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

وكان فريق الاتحاد قد تعادل سلبياً مع التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الماضية بينما الرائد خسر من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد مع الرائد في ختام الجولة العشرين من الدوري السعودي مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.