اونلاين | بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لخوض مباراة نارية ضد الرائد مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويلتقي الاتحاد مع الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك مساء الجمعة في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت دولة الإمارات.

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون مباراة الاتحاد مع الرائد في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة ومذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

Advertisements

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل حالياً نادي الاتحاد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بينما الرائد بالمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

وكان فريق الاتحاد قد تعادل سلبياً مع التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الماضية بينما الرائد خسر من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث حي لحظة بلحظة .. مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد مع الرائد في ختام الجولة العشرين من الدوري السعودي مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.