اونلاين | مشاهدة البث المباشر.. مباراة برشلونة وبلد الوليد 16 فبراير في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة البث المباشر.. مباراة برشلونة وبلد الوليد 16 فبراير في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : بلد الوليد (0-1) برشلونة. برشلونة Vs بلد الوليد.البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 24).القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .الملعب : كامب نو .المعلق : حفيظ دراجي .نتيجة مباراة الذهاب : بلد الوليد (0-1) برشلونة. موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد

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برشلونة وبلد الوليد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

برشلونة يريد الابتعاد عن ريال مدريد

يدرك برشلونة حامل اللقب أن إهدار النقاط للمباراة الثالثة توالياً قد يضع غريمه ريال مدريد على بعد فوز واحد منه، واقتناص صدارة قريبة المنال لم يكن أبرز المتفائلين في العاصمة يحلم بها في الدوري الإسباني.

فبعد بداية ريال المتعثرة وإقالة مدربه جولن لوبيتيغي، تم ترفيع الأرجنتيني سانتياغو سولاري من الفريق الرديف إلى الأول، فحقق لاعب الوسط السابق انتصاراً تلو الآخر ليرتقي إلى مركز الوصافة مقلصاً الفارق من 10 إلى 6 نقاط عن برشلونة الذي أهدر أربع نقاط بتعادلين ضد فالنسيا وأتلتيك بلباو.

يستقبل برشلونة السبت فريق بلد الوليد الخامس عشر والذي خسر ذهاباً بهدف الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني.

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وحصل برشلونة على نبأ سعيد قبل المباراة تمثل بإمكانية عودة قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي من إصابة قوية بركبته، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

يستضيف برشلونة فريق بلد الوليد يوم السبت 16 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في بث مباشر عبر الانترنت

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة